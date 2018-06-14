Приходилось ли вам испытывать двоение в глазах? В офтальмологии мы называем этот симптом диплопией.

Диплопия - это именно двойные контур/изображение одного предмета. Не путайте с искажением или нечётким фокусом.

Первое, что предстоит определить доктору, если вы обращаетесь к нему с жалобами на двоение, какой это вид диплопии: монокулярный или бинокулярный. Для этого используется простой тест с закрыванием одного глаза. Монокулярная диплопия сохраняется, когда непоражённый глаз закрыт. При бинокулярной диплопии закрытие любого глаза приводит к исчезновению жалоб.

Монокулярная диплопия обычно возникает вследствие внутриглазных проблем, приводящих к неправильному светорассеянию или "расщеплению" изображения:

Помутнение, смещение хрусталика или интраокулярной линзы;

Астигматизм, кератоконус, помутнения роговицы;

Отслойка сетчатки или патология её центральной зоны.

Также монокулярное двоение возможно из-за неправильной центровки очков, разницы в рефракции между глазами, дополнительного отверстия в радужке (например, после антиглаукомной операции), халязиона, синдрома сухого глаза, вследствие некоторых поражений центральной нервной системы, психосоматическая диплопия.

Бинокулярное двоение всегда более тревожный симптом, поскольку может быть первым признаком серьёзной патологии, в том числе угрожающей жизни!

Бинокулярное двоение обычно является следствием рассогласованности в движениях глазных яблок, ограничения их подвижности из-за патологии глазодвигательных мышц, нарушения их иннервации или поражения центральной нервной системы.

Основные причины:

Миастения;

Декомпенсированное косоглазие;

Травма орбиты, лица и черепно-мозговая;

Гипертиреоз;

Недостаточность конвергенции ("сближения" глазных яблок при рассматривании объектов на близком расстоянии);

Поражение VI, III, IV пары черепных нервов вследствие диабета, АГ, объемного образования, рассеянного склероза, гигантоклеточного артериита и другие;

Инсульт, аневризма;

Объемные образования головного мозга;

Мигрень;

Повышенное внутричерепное давление;

Алкогольная интоксикация.

Побочный эффект некоторых лекарств.

Разобраться в причинах диплопии бывает очень непросто, а ее лечение напрямую зависит от правильной постановки диагноза.