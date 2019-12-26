Діабетична ретинопатія: як виявити та як лікувати

Діабетична ретинопатія (ДР) – ураження сітківки внаслідок діабету.

Тривалість діабету – один з основних факторів ризику цього захворювання. 25-50% пацієнтів з діабетом матимуть ознаки ДР через 10 років від початку захворювання і 60-95% – через 15 років. Іншим значущим фактором ризику є поганий контроль рівня глюкози в крові – глікований гемоглобін більше 7%. Інші фактори ризику ДР: підвищений артеріальний тиск (АТ) і холестерин (ЛПНЩ), вагітність, супутня діабетична мікроангіопатія (нефропатія, нейропатія), куріння, вік, ожиріння.

Розвиток ДР відбувається внаслідок шкідливої дії на судини сітківки гіперглікемії. На ранній стадії (непроліферативної ДР) порушується проникність судинної стінки, відбувається закупорка з розвитком ішемії, що в результаті веде до розвитку неоваскуляризації (зростання неповноцінних судин, які легко кровоточать) в пізню проліферативну стадію ДР.

Діабетична ретинопатія – одна з провідних причин необоротної сліпоти в світі. Більшість пацієнтів з ДР не пред'являють скарг аж до розвитку пізньої стадії хвороби або її ускладнень:

набряк центральної зони сітківки (макулярний набряк) – зниження зору, що не піддається корекції окулярами;

крововилив в склоподібне тіло (гемофтальм) – плаваючі плями перед очима, туман, різке зниження зору при тотальному гемофтальмі;

відшарування сітківки – іскри, блискавки, симптом "шторки", який закриває частину поля зору, зниження зору;

неоваскулярна глаукома – звуження поля зору, зниження зору при пізніх стадіях, низька ефективність застосовуваної раніше місцевої гіпотензивної терапії.

Орієнтуватися на відсутність скарг на зір пацієнтам з діабетом дуже небезпечно!

Запам'ятайте: виявити ДР на ранній стадії і запобігти її швидке прогресування – можливо!

Новини Какие витамины принимать для сохранения зрения

Діабет викликає зміни в сітківці Ілюстрація

Важливий регулярний офтальмологічний скринінг пацієнтів з діабетом, що включає в себе ОБОВ'ЯЗКОВИЙ огляд очного дна з ШИРОКОЮ зіницею і по можливості фотографування очного дна. Частота подальшого спостереження визначається індивідуально для кожного пацієнта і залежить від виявлених змін і швидкості їх прогресування. Лікування ДР направлено на поліпшення/збереження зору, зниження швидкості прогресування і зниження ризику розвитку ускладнень.

При легкій формі ДР (непроліферативна ДР, макулярний набряк без порушення гостроти зору) активне офтальмологічне втручання не потрібно. Пацієнт повинен регулярно спостерігатися для оцінки динаміки змін на сітківці. Важливий надійний контроль основних факторів ризику ДР:

глікований гемоглобін нижче 7% (його зниження на 1% знижує ризик розвитку ДР на 31% згідно з дослідженням UKPDS);

АТ нижче 140/85 мм рт.ст.;

цільові значення холестерину в крові, особливо ЛПНЩ, встановлюються індивідуально, враховуючи серцево-судинні ризики;

регулярні фізичні навантаження можуть знизити прояви ДР.

При діабетичній ретинопатії важливий регулярний офтальмологічний скринінг Ілюстрація

При просунутих стадіях ДР може бути запропоновано наступне лікування:

Лазерна фотокоагуляція для зниження ризику просочування рідини і крововиливів з новоутворених судин. Фокальний лазер – при макулярном набряку, панретинальний – при важкій непроліферативній і проліферативній ДР. Дуже важливий для хорошого результату надійний контроль гіперглікемії. Анти-VEGF терапія – при макулярному набряку і проліферативній ДР. Це інтравітреальні ін'єкції препаратів, що блокують ріст новоутворених судин. Інтравітреальні ін'єкції глюкокортикостероїдів – при поганій відповіді на анти-VEGF терапію з урахуванням можливих ризиків (розвитку глаукоми і катаракти ). Вітректомія – операція з видалення частини склоподібного тіла з крововиливом або рубцевою тканиною.

Лікування на всіх етапах може бути комбінованим. Зверніть увагу, що "підтримуюча" судинна терапія у вигляді уколів під очі, внутрішньовенних ін'єкцій і крапельниць навіть не згадується в сучасних посібниках з лікування ДР.

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