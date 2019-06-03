Депресія погіршує зір: вчені назвали ризики для літніх людей

Вчені з університету Мічігану в Енн-Арборі, США, встановили, що люди похилого віку схильні до вищого ризику проблем із зором, ніж інші групи населення.

Крім можливості чітко бачити, підвищується ризик розладів настрою - тривога, депресія. Про це повідомляє видання Medscape.

Група вчених, аналізуючи дані 7500 літніх чоловіків і жінок, виявила, що набагато більше людей з порушеннями зору скаржилися на симптоми депресії, ніж люди без проблем із зором: 31% проти 13%. Подібні результати були виявлені у людей з симптомами тривоги: 27% проти 11%.

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"Втрата зору також пов'язана з багатьма іншими несприятливими наслідками для здоров'я людини. Поганий зір збільшує не тільки ризик розладів настрою, але і зниження когнітивних здібностей", - підсумував старший автор дослідження доктор Джошуа Ерліх.

Раніше MedOboz писав, що знайдений ефективний спосіб зниження навантаження на очі, який допоможе зберегти зір.

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