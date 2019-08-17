"Афера ХХ століття!" Офтальмолог розвіяв три живучих міфи про зір

Не можна відновити зір за допомогою вправ для очей чи окулярів з перфорацією, а гаджети посідають далеко не перше місце в причинах прогресування короткозорості.

Три найбільш живучих міфи про зір розвіяв лікар-офтальмолог, доктор медичних наук Сергій Риков в ефірі ObozTV.

Міф №1. Короткозорість можна вилікувати вправами для очей

"Це міф. Дійсно, раніше була методика лікування: напруга акомодації за Дашевським... Такий радянський варіант лікування. Сучасні технології дозволяють отримати повноцінний, 100% зір", – зазначив Риков.

Міф №2. Окуляри з перфорацією (дірочками) допомагають відновити зір

"Не повірите, комерсанти навіть назвали ці окуляри з перфорацією "laser vision". Laser vision, який не має жодного стосунку до лазеру. Це чисто комерційна назва і це афера 20-го століття", – обурився професор.

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Медик запропонував зробити маленьку дірочку в кулаці і подивитися крізь неї на будь-який текст – людині видасться, що вона бачить його більш чітко. Але це оптичний обман.

"Це фізика, оптика. Такий тимчасовий ефект досягається за рахунок зменшення кіл світлорозсіювання. Але це згубно впливає на акомодацію (здатність ока чітко бачити на різній відстані. – Ред), тобто на м'яз, яка працює в середині", – пояснив він.

Міф №3. Зір найбільше псується від електронних гаджетів

За словами Рикова, сучасні екрани практично не мають прямого негативного впливу на органи зору – однак лише за умови, якщо ними правильно користуватися.

"Ми довели, що головна причина прогресування короткозорості – недоношеність дитини. На другому місці – генетична схильність, якщо короткозорість у батьків. На третьому – інфекційні захворювання, які виникають в перші три роки дитини. А гаджети – на 12-13 місці", – розповів лікар.

"Але головне – правильно їх використовувати, – наголосив він. – Наприклад, перше знайомство дитини з комп'ютером має відбутися у другому класі на 15 хвилин. Якби ми застосовували ці правила, у нас не було би жодних проблем".

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