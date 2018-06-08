"Оперує як м'ясник": відомий лікар розгромив скандального заступника Супрун

Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров прокоментував відео, що з'явилося в мережі, на якому заступник міністра охорони здоров'я, таракальний хірург Олександр Лінчевський, який оскандалився заявою про онкохворих, проводить операцію на відкритому серці з порушенням септичних норм.

За його словами, хірургічні правила в даному випадку були порушені на 100%, і він упевнений, що на відео, безумовно, знято чиновника, пишуть "Вести".

"Я впевнений, там чітко видно його обличчя і голос теж його. Мені розповідали студенти на кафедрі, що він це відео сам показує, щоб продемонструвати свій героїзм. Нічим більше хвалитися, крім того, що він, вибачте, як м'ясник поводиться. Не знаю, де і коли це знято, що це був за випадок, яка операція, але це ненормально", - заявив Тодуров.

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Він звернув увагу на те, що Лінчевський оперує, не знявши з руки важкого годинника.

"Коли людина носить годинник, на ньому збирається величезна кількість мікроогранізмів, там може бути все що завгодно - і інфекція, і яйця глистів... Такі порушення можуть елементарно призвести до потрапляння в організм мікроорганізмів, які спровокують сепсис. І якщо зупинка кровотечі врятує йому життя, то від сепсису він може загинути", - пояснює кардіохірург.

Ще одним критичним порушенням санітарних норм Тодуров вважає те, що Лінчевський проводив маніпуляції всередині відкритої грудної клітини пацієнта буквально голими руками - адже від рукава до рукавички хірурга близько 15 см руки не були захищені стерильною тканиною хірургічного костюма.

"Якби це відео з'явилося десь на Заході, у людини просто відібрали б ліцензію. Але я це обговорювати не хочу. Ви мене питаєте, наскільки були порушені хірургічні правила - вони були порушені на 100%", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть". Пізніше чиновник вибачився за те, що скандал образив близьких важкохворих людей та їх самих, проте уточнив, що його слова про недоцільність лікування нібито були вирвані з контексту.

7 червня дисциплінарна комісія доручила експертним установам з'ясувати, чи містять висловлювання Лінчевського ознаки образи і приниження гідності.