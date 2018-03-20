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Операції по інтернету: в Україні з'являться нові медпослуги

1.7тЧитати новину російською

В Україні з запуском 4G-зв'язку стануть поширеними випадки консультацій з лікарями безпосередньо в режимі онлайн, аж до проведення операцій.

Про це пише "Сегодня".

Відзначається, що такі послуги онлайн для медиків - не тільки безцінний досвід, але й економія часу і коштів.

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Щоб оперувати з найбільшою точністю, необхідний безперебійний і швидкий інтернет, говорять лікарі. А у випадку з операціями для новонароджених на рахунку - кожна хвилина.

У таких випадках радяться з фахівцями з Америки, Канади, Німеччини та інших країн, де інтернет-медицина - давно вже норма.

"Іноді, коли ситуація не є стандартною, виникає потреба в консультації з більш досвідченими спецалістами, які на даний момент відсутні..." - говорить завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Сергій Чернишук.

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Буде, але не у всіх: що відомо про 4G в Україні

"Четверте покоління зв'язку, або 4G-інтернет - не тільки швидкі, але і якісні мобільні інтернет-послуги. А ще - дистанційне навчання і відеозв'язок, а також швидка передача великих файлів. Всі ці переваги українці зможуть відчути вже на початку квітня в великих містах , і з середини літа - по всій території країни ", - сказано в матеріалі.

Як повідомляв "Обозреватель", запуск 4G в Україні підвищить якість мобільного інтернету, але не поліпшить його покриття. Журналісти з'ясували, наскільки відрізняється 3G/4G-покриття України та країн ЄС.

Читайте всі новини по темі "4G" на сайті "Обозреватель".

Теми
4GМедичні нововведення в Українімедична реформа
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