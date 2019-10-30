"Звільнимо від покидьків!" Соколова розкрила продовження скандалу в Інституті раку в Києві

Посадові особи Національного інституту раку (НІР) в Києві, незважаючи на корупційний скандал, що спалахнув, намагаються зам'яти його. Так, розслідувати розкрадання призначені люди, які безпосередньо причетні до них.

Крім того, це підтримує і нове керівництво Міністерства охорони здоров'я України, написала українська журналістка Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook.

"Я доведу цю справу до кінця. Як би профільна влада не хотіла її злити. Місяць тому я опублікувала пост про директорку-корупціонерку Інституту раку, яка виживає з інституту всіх, хто не бере участі в її корупційних схемах. Одразу після цього допису мені подзвонив радник міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької Дмитро Раїмов і запросив на зустріч з міністеркою. Я пояснила своє бачення ситуації і свої спостереження, отримані в процесі лікування в Національному інституті раку. Мені було обіцяно взяти справу під особистий контроль. Відтоді минуло півтора місяця. Інституту призначили аудит. І з цього почався сюр", – обурилася телеведуча.

По-перше, підкреслила вона, голова службової комісії Ткаченко за результатами аудиту одночасно є головою тендерного комітету НІР. Таким чином, він перевіряє те, до чого сам причетний.

По-друге, комісія зі службового розслідування працює більше двох місяців, що перевищує граничний термін, встановлений законодавством.

По-третє, головний лікар Андрій Безносенко, який, за словами Соколової, є реформаторським крилом інституту і весь час переслідувався директоркою через небажання брати участь в її корупційних схемах, відсторонений від посади весь цей час без будь-яких пояснень. Крім усього, аудит МОЗ завершився 1 жовтня, але публічно відомство не оголосило про ухвалені управлінські рішення.

Національний інститут раку Facebook Яніни Соколової

"Запити журналістів вони відкидають. Мовляв, непублічна інформація. Я набрала міністерку, щоб дізнатися чому і як. Пані Скалецька слухавку не взяла. Зате ввечері написала СМС, де запропонувала мені писати листи у пресслужбу МОЗ. І дала контакт людини, з якою спілкується преса. Всі питання до неї. Хоча ще місяць тому саме ця міністерка у своєму кабінеті просила у мене допомоги розібратися. І обіцяла тримати в курсі", – продовжила розповідати про підступність чиновників Соколова.

Також вона підкреслила, що керівником НІР створена комісія за результатами аудиту, до складу якої увійшли всі посадові особи інституту, відповідальні за протизаконну роботу медзакладу за останній час.

"Створена ситуація, коли відповідальні за незадовільну роботу Національного інституту раку в 2019 році уповноважені управляти службовим розслідуванням щодо своєї ж роботи й тому мають реальний конфлікт інтересів, що унеможливлює об'єктивне службове розслідування. Сюр, чи не так? Рішення про перекладання відповідальності на інших осіб інституту вже написане", – обурюється журналістка.

Крім того, вона розкрила громадськості найскандальніший факт ситуації, що склалася. Так, директор НІР Олена Колесник 4 листопада виходить з лікарняного, на якому була цілий місяць, поки тривало розслідування, і повертається до виконання своїх обов'язків.

"Я закликаю президента Володимира Зеленського та антикорупційні органи вжити заходів щодо наведення порядку в найбільшому інституті з лікування онкології в Україні. Дати можливість реформаторам закладу розвивати лікарню і звільнити, нарешті, інститут від покидьків, які наживаються на чужому горі", – емоційно звернулася Соколова до влади.

Нагадаємо, у Соколової, яка поборола рак, не одразу змогли діагностувати хворобу. Вперше вона відчула проблеми зі здоров'ям наприкінці літа 2018 року. Журналістка звернулася до лікарів, але їй поставили неправильний діагноз, провели "мініоперацію" і прописали гормони. Рак у жінки виявили лише після другої операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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