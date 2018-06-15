Звичайні ліки: знайдено несподіваний засіб від раку

Препарати, призначені для зниження рівня ліпопротеїнів у крові (статини), підвищують ефективність хіміотерапії для боротьби з раком крові.

До такого висновку прийшла група американських дослідників, пише "Лента.ру".

Відзначається, що статини є групою препаратів, які вводять пацієнтам для зниження вмісту в крові жирів, що збільшують ризик розвитку атеросклерозу.

Вони зазвичай використовуються для зниження рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності, які є переносниками так званого поганого холестерину і сприяють серцево-судинним захворюванням і передчасній смерті.

Учені довели, що препарат симвастатин підвищує ефективність протипухлинного препарату венетоклакса у мишачої моделі хронічного лімфолейкозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені в США знайшли новий спосіб пригнічення росту ракових пухлин за допомогою доставки в злоякісні клітини синтетичних нуклеотидів.