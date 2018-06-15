Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За препаратами
  • За виробниками
  • За діючими речовинами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За прізвищем лікаря
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео

Звичайні ліки: знайдено несподіваний засіб від раку

Читати новину російською

Препарати, призначені для зниження рівня ліпопротеїнів у крові (статини), підвищують ефективність хіміотерапії для боротьби з раком крові.

До такого висновку прийшла група американських дослідників, пише "Лента.ру".

Відзначається, що статини є групою препаратів, які вводять пацієнтам для зниження вмісту в крові жирів, що збільшують ризик розвитку атеросклерозу.

Новини
Прорив у традиційній медицині: знайдений новий спосіб лікування раку

Вони зазвичай використовуються для зниження рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності, які є переносниками так званого поганого холестерину і сприяють серцево-судинним захворюванням і передчасній смерті.

Учені довели, що препарат симвастатин підвищує ефективність протипухлинного препарату венетоклакса у мишачої моделі хронічного лімфолейкозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені в США знайшли новий спосіб пригнічення росту ракових пухлин за допомогою доставки в злоякісні клітини синтетичних нуклеотидів.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "Обозреватель".

Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
Місце
США
Об'єкт
рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини