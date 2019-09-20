За останній місяць в медіа було багато повідомлень про коррупцію та зловживання співробітниками своїми обов'язками в Національному інституті раку.

Вже підписано наказ про проведення позапланового аудиту в НІР. У минулу суботу мала зустріч із журналісткою Яніною Соколовою, яка однією з перших повідомила про конфлікт в інституті. Дякую за відвертість та багато додаткової інформації, що знадобиться при аудиті. Нажаль, вона відчула лікування в інституті на собі.

Далі я отримала повідомлення від СБУ та доповідну від МВС. І, як більшість українців, побачила "кіно". Жахливе і принизливе для всієї медичної спільноти. Тому... команда міністерства невідкладно розпочинає аудит інституту раку.

Ми на постійному контакті з правоохоронними органами.

Чекаю до 8 жовтня докладний звіт і особисто контролюватиму роботу аудиторів. Чекаю від них і правоохоронців результатів об’єктивного розслідування.

З боку МОЗ, у разі виявлення і підтвердження зловживань, на жорсткі управлінські рішення довго чекати не доведеться.

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