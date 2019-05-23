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/Онкологія

Знижують ризик у 16 разів: названо несподіваний порятунок від раку шкіри

3.8тЧитати матеріал російською

Носіння вусів може допомогти чоловікам уберегтися від актинічного кератозу, тобто шкірного захворювання, здатного викликати рак.

До такого висновку дійшли вчені з Канзаського університету, зазначивши, що чоловіки, довжина вусів у яких не менше дев'яти міліметрів, в 16 разів рідше хворіють плоскоклітинною карциномою. Про це пише MedicalXpress.

Це злоякісне захворювання проявляється як пляма на шкірі, на вигляд нагадує луску. Найчастіше виникає у чоловік 50-60 років.

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Основною причиною появи є тривале перебування під дією сонячних променів. Саме тому вуса здатні врятувати від цієї недуги, оскільки захищають шкіру.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Як писав OBOZREVATEL, ізраїльські вчені вкотре опинилися на порозі прориву в лікуванні онкології. Вони розробляють ліки, здатні впливати на пухлинні клітини під різними кутами і не зачіпаючи при цьому здорові тканини.

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