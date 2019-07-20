Знайдено зв'язок між раком і розбитим через кохання серцем

Так званий синдром такоцубо або "синдром розбитого серця" пов'язаний з розвитком онкології.

До такого висновку прийшли американські кардіологи, пише "Российская газета". Вони провели дослідження з 1600 добровольцями і з'ясували, що у кожної шостої людини з такоцубо через якийсь час діагностували появу злоякісної пухлини.

Такоцубо є гострим синдромом серцевої недостатності. Йому часто передує емоційний або фізичний стрес, викликаний як сумними подіями в житті (наприклад, втратою близької людини), так і надмірною радістю – весіллям, раптовою перемогою і так далі.

Причини виникнення раку Ілюстрація

Часто цей синдром нагадує серцевий напад. Той же пекучий біль у грудях, прискорене серцебиття, задишка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

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