Знайдено унікальну молекулу для боротьби з раком

Вчені відкрили новий клас молекул, здатних прискорити розробку універсальної вакцини від раку.

Новий клас неоантигенів виявила команда під керівництвом онколога Елізера Ван Аллена з Інституту раку "Дана-Фарбер". Відповідне дослідження опубліковано в журналі Nature Biotechnology, передає Naked-science.

Вчені розробили і застосували алгоритм, здатний визначити інтрони (сегменти некодуючих ДНК у генах) серед 48 хворих на меланому, яких лікували протираковою імунотерапією.

Сегменти було включено до аналізу, після чого команда подвоїла кількість неоантигенів. З'ясувалося, що нові пептиди зв'язуються з молекулою, відомою, як MHC класу I. Пояснюється, що це перший крок до розпізнавання імунною системою.

Дослідники вивчили, наскільки терапія була успішною в лікуванні пухлин з підвищеним числом утримуваних інтронних неоантигенів. Більшість неоантигенна ніяк не впливали на кращий результат лікування.

Пухлини, що не реагували на терапію інгібіторами контрольних точок, показали регуляцію генів, що підвищувалася, які відповідали за клітинний цикл. Препарати, що націлені на них, можуть підвищувати ефективність терапії інгібіторами контрольних точок. Це вказує на зв'язок між присутністю утримуваних інтронних неоантигенів і потенційно ефективними комбінованими терапіями.

На думку вчених, цей зв'язок вимагає подальшого вивчення. Вони також планують зосередитися на визначенні додаткових нових класів неоантигенів для розробки антиракових вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що псевдоген у слонів здатний знищувати дефектні клітини і запобігти розвитку раку.