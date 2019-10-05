Знайдено спосіб швидкого лікування раку

Для швидкого і ефективного лікування раку необхідно одночасне придушення hTERT (теломеразная зворотна транскриптаза людини) і здатності теломерази подовжувати кінчики хромосом.
До такого висновку прийшли вчені Дитячого медичного дослідницького інституту в Австралії. Про це повідомляє MedicalXpress.
Згідно з дослідженням, hTERT посилює активність білків, які захищають ДНК ракових клітин. При цьому основною функцією теломерази є подовження теломер – кінцевих ділянок хромосом, які захищають ДНК від пошкоджень, викликаних репликацией генетичного матеріалу при діленні клітини. З кожним поділом довжина теломер скорочується.
Вчені дізналися, що придушення однієї лише теломерази виявилося неефективним способом боротьби з пухлинами оскільки клітини повинні пройти багато циклів ділення, перш ніж теломери виявляться досить виснажені.
розвиток раку
medicalxpress.com
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