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/ Онкологія

Знайдено спосіб швидкого лікування раку

8.6т Читати матеріал російською

Для швидкого і ефективного лікування раку необхідно одночасне придушення hTERT (теломеразная зворотна транскриптаза людини) і здатності теломерази подовжувати кінчики хромосом.

До такого висновку прийшли вчені Дитячого медичного дослідницького інституту в Австралії. Про це повідомляє MedicalXpress.

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Згідно з дослідженням, hTERT посилює активність білків, які захищають ДНК ракових клітин. При цьому основною функцією теломерази є подовження теломер – кінцевих ділянок хромосом, які захищають ДНК від пошкоджень, викликаних репликацией генетичного матеріалу при діленні клітини. З кожним поділом довжина теломер скорочується.

Вчені дізналися, що придушення однієї лише теломерази виявилося неефективним способом боротьби з пухлинами оскільки клітини повинні пройти багато циклів ділення, перш ніж теломери виявляться досить виснажені.

розвиток раку

розвиток раку

medicalxpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розвінчали популярний міф про рак і старінні.

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лікування раку
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