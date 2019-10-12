Унікальний тип імунних клітин в тканинах молочної залози людини здатний допомогти людині перемогти рак грудей.

До такого висновку прийшли вчені Інституту Френсіса Кріка та Королівського коледжу Лондона. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

Дослідники виявили специфічний підтип гамма-дельта-Т-клітин, чия присутність пов'язано з ремісією у хворих з тричі негативним раком грудної залози. Гамма-дельта-Т-клітини є спеціалізованими клітинами, яких спочатку знаходили в кишечнику і шкірі людини.

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Дане відкриття допоможе розробити нові способи, які збільшать шанси на виживання і одужання хворих на рак. До того ж, за словами вчених, можна штучно стимулювати вироблення гамма-дельта-Т-клітин для боротьби з пухлинами або пересаджувати їх з тканин донора.

Знайдено спосіб побороти особливо небезпечний рак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли спосіб швидкого лікування раку.

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