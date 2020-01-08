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/ Онкологія

Знайдено речовину, що уповільнює рак молочної залози

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Вчені зі США знайшли нові лікарські сполуки, які борються з метастазами і тим самим уповільнюють ріст ракових клітин.

Як пише Medical Express, нові сполуки пригнічують ріст пухлин у клітинах організму. Дослідження були проведені на лабораторних мишах.

Відзначається, що FOXM1 є природним білком, який збільшує експресію генів, які важливі для розвитку клітин.

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"FOXM1 є ключовим фактором, який робить рак молочної залози і багато інших видів раку більш агресивними і більш складними для лікування. Оскільки він є основним регулятором росту раку і метастазування, існує великий інтерес до розробки з'єднань, які були б ефективні для його блокування", – повідомила професорка молекулярної та інтегративної фізіології Університету Іллінойсу Беніта Катценелленбоген.

Відзначається, що раніше не було створено жодного успішного лікарського засобу для зниження впливу FOXM1.

"Є повідомлення про інші інгібітори FOXM1, але вони, як правило, менш ефективні і погано працюють в організмі. Наші сполуки мають гарну протипухлинну активність на тваринних моделях. Вони поводяться добре in vivo і мають тривалий період напіврозпаду в крові. Деякі з них добре працюють при пероральному прийомі, тобто у вигляді таблеток", – пояснив професор хімії Джон Катценелленбоген.

Онкологія

Онкологія

Команда вчених створила ті сполуки, що зменшували розвиток клітин раку молочної залози. Після дослідники модифікувала з'єднання для посилення їх пригнічення FOXM1 і збільшення їх клітинної активності. Три з протестованих з'єднань показали кращі результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку семи видів злоякісних пухлин.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
рак як лікувати рак лікування раку
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