Знайдено нові ліки від раку

Вчені розробили нові хімічні препарати від онкологічних захворювань, до складу яких входить золото.

Відповідні результати дослідження оприлюднено в статті журналу Angewandte Chemie, де уточнюється, що нові препарати будуть менш токсичними, передає New Medical.

Pixabay

Розробкою ліків від раку займалися вчені з університету Единбурга. Дослідники використовували золотий пил та наночастинки срібла. Застосування частинок металів для лікування інших захворювань вже використовувалося колись, але в області онкології такий випадок буде першим.

Уточнюється, що наночастинки служать засобом для видалення пухлини і виступають орієнтиром для інших препаратів, притягаючи їх до місця новоутворень. Також вони допомагатимуть доставляти лікувальні компоненти за призначенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранніми симптомами раку можуть бути практично будь-які безпричинні зміни в роботі організму.

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