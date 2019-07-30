Знайдено ліки від раку останньої стадії

Вчені повідомили про успішні випробування препарату ніволумаба (анти-PD-1) в боротьбі проти прогресуючої меланоми, нирково-клітинного раку або недрібноклітинного раку легенів.

У дослідженні Інституту імунотерапії раку при онкологічному центрі імені Джона Хопкінса в США взяли участь 270 осіб, пише MedicalXpress.

Згідно з результатами багаторічного випробування ніволумаба, п'ятирічні показники виживаності для нового препарату виявилися вищими, ніж для інших видів терапії, доступних в 2008 році, включаючи хіміотерапію, інгібітори кінази, біологічну терапію і інші методи лікування.

Ілюстрація 4teller

При звичайній терапії пацієнтів з раком шкіри четвертої стадії п'ятирічне виживання склало п'ять відсотків, а з недрібноклітинним раком легенів - шість відсотків.

Ніволумаб сприяв 34,2-процентному виживанню для меланоми, 27,7-процентному для нирково-клітинного раку і 15,6-процентному для раку легенів.

Ніволумаб блокує активність молекули PD-1, яка є імунною контрольною точкою, яка стримує клітини, атакуючі ракову пухлину.

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