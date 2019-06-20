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/Онкологія

Знаходить і вбиває: вчені протестували новий метод боротьби з раком

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Вчені використали лазери для ранньої діагностики раку й оцінки можливого рецидиву захворювання.

Технологія Cytophone володіє чутливістю, яка в 1000 разів вища, ніж у сучасних технологій. Результати дослідження з тестування нового пристрою опубліковані в Science Translational Medicine. Про це повідомляється на сайті швейцарської організації The World Economic Forum.

Основною метою пристрою є знаходження і знищення пухлинних клітин до того, як вони метастазують і поширяться організмом.

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Розроблений фотоакустичний метод може бути використаний безпосередньо при меланомі, він дозволить виявити навіть невелику кількість ракових клітин, а також знищити їх за допомогою лазерних імпульсів.

Технологія має терапевтичний потенціал, вона неінвазивна і дозволяє вбивати злоякісні клітини в режимі реального часу.

технологія Cytophone

технологія Cytophone

Фото автора дослідження Катерини Галанжи

Метастазування –– процес утворення вторинних пухлин шляхом поширення по організму клітин первинної пухлини через кровоносну та лімфатичну систему.

Раніше MedOboz писав, що вчені із Сінгапуру виявили п'ять рослин із Південно-Східної Азії, які мають протиракові властивості.

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Тема
онкологія
Місце
США
Тег
онкологія
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