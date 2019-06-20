Знаходить і вбиває: вчені протестували новий метод боротьби з раком

Вчені використали лазери для ранньої діагностики раку й оцінки можливого рецидиву захворювання.

Технологія Cytophone володіє чутливістю, яка в 1000 разів вища, ніж у сучасних технологій. Результати дослідження з тестування нового пристрою опубліковані в Science Translational Medicine. Про це повідомляється на сайті швейцарської організації The World Economic Forum.

Основною метою пристрою є знаходження і знищення пухлинних клітин до того, як вони метастазують і поширяться організмом.

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Розроблений фотоакустичний метод може бути використаний безпосередньо при меланомі, він дозволить виявити навіть невелику кількість ракових клітин, а також знищити їх за допомогою лазерних імпульсів.

Технологія має терапевтичний потенціал, вона неінвазивна і дозволяє вбивати злоякісні клітини в режимі реального часу.

технологія Cytophone Фото автора дослідження Катерини Галанжи

Метастазування –– процес утворення вторинних пухлин шляхом поширення по організму клітин первинної пухлини через кровоносну та лімфатичну систему.

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