Змушує рак ''заснути'': медики заявили про прорив у лікуванні онкології

Учені з Австралії зробили прорив в галузі лікування раку шкіри за допомогою T-клітин.

За словами очільниці дослідження, Сімони Парк, ці клітини "утримують рак під контролем", пише The Daily Mail. Суть полягає в тому, що "відключаються" стовбурові клітини, що постачають у пухлину кров.

"Ми виявили, що є здатність ввести злоякісне утворення в стан спокою, зупиняючи ракові клітини, але не вбиваючи їх", – пояснила медик.

Повідомляється також, що для блокування розвитку меланоми не потрібно буде розробляти новий препарат – достатньо уже існуючого. Крім того, якщо лікувати рак шкіри таким способом на ранніх стадіях, його розвиток можна повністю зупинити.

дослідження The Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, дослідники дійшли висновку, що активний компонент очних крапель, створених для лікування захворювань сітківки, здатний побороти один з найагресивніших видів раку.