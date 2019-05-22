Зірці X-Фактор поставили страшний діагноз

У 35-річної британської співачки і зірки Х-Фактора Трейсі Лінн Джеффорд (Tracyleanne Jefford) діагностували онкологічне захворювання, в зв'язку з чим вона тепер готується до операції.

Про це пише британський популярний таблоїд Mirror.

Відзначається, що пару тижнів тому у жінки знайшли базальноклітинний, найпоширеніший тип раку шкіри, через що тепер вона потребує операції з видалення частини носа і відновлення його.

Хірургічне втручання необхідне вже в найближчі кілька тижнів, стверджує джерело видання, близьке до Трейсі.

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Варто зауважити, що базальноклітинний рак ще називають "виразкою гризунів", оскільки він не поширюється по тілу і практично в кожному випадку його можна вилікувати.

Однак, якщо пустити хворобу на самоплив, вона може сильно спотворити людину, особливо на обличчі.

Трейсі Лінн Джеффорд народилася в 1983 році в Санбері-на-Темзі, в 2006 році вона пробувала потрапити на Х-Фактор, але не пройшла прослуховування, після чого повернулася схудлою та більш гарною після розлучення в 2017 році і відзначилася.

Як писав MedOboz, кілька місяців тому рак знайшли у відомої української ведучої і журналістки Яніни Соколової.

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