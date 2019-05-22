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/Онкологія

Зірці X-Фактор поставили страшний діагноз

7.1тЧитати матеріал російською

У 35-річної британської співачки і зірки Х-Фактора Трейсі Лінн Джеффорд (Tracyleanne Jefford) діагностували онкологічне захворювання, в зв'язку з чим вона тепер готується до операції.

Про це пише британський популярний таблоїд Mirror.

Відзначається, що пару тижнів тому у жінки знайшли базальноклітинний, найпоширеніший тип раку шкіри, через що тепер вона потребує операції з видалення частини носа і відновлення його.

Зірці X-Фактор поставили страшний діагноз

Хірургічне втручання необхідне вже в найближчі кілька тижнів, стверджує джерело видання, близьке до Трейсі.

Читайте на MedOboz про рак шкіри, його симптоми, діагностику та профілактику.

Варто зауважити, що базальноклітинний рак ще називають "виразкою гризунів", оскільки він не поширюється по тілу і практично в кожному випадку його можна вилікувати.

Однак, якщо пустити хворобу на самоплив, вона може сильно спотворити людину, особливо на обличчі.

Зірці X-Фактор поставили страшний діагноз

Трейсі Лінн Джеффорд народилася в 1983 році в Санбері-на-Темзі, в 2006 році вона пробувала потрапити на Х-Фактор, але не пройшла прослуховування, після чого повернулася схудлою та більш гарною після розлучення в 2017 році і відзначилася.

Зірці X-Фактор поставили страшний діагноз

Як писав MedOboz, кілька місяців тому рак знайшли у відомої української ведучої і журналістки Яніни Соколової.

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