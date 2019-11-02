Журналіст, який страждає від раку, назвав перші симптоми онкології

Постійний біль у животі може бути однією з перших ознак розвитку онкології в людини.

У цьому переконує журналіст і телеведучий зі США 79-річний Алекс Требек, повідомляє Mail.Оnlie. Він поділився симптомами, які відчував до того, як у нього виявили злоякісне утворення підшлункової залози на четвертій стадії.

За словами чоловіка, неприємні відчуття у животі супроводжувалася також болем у попереку.

Постійний біль у животі може бути однією з перших ознак розвитку онкології narodna-pravda.ua

"Хотілося б, щоб я знав раніше про те, що постійний біль, який мучив мене, був симптомом раку підшлункової залози", — зізнався телеведучий.

Крім цього, він розповів, що вже після поставленого діагнозу зрозумів причину незрозумілої втрати ваги, підвищеного рівня цукру в крові та пожовтіння шкіри.

Зазначається, що зараз чоловік проходить другий курс хіміотерапії — про захворювання, до того ж уже на четвертій стадії, він дізнався лише навесні 2019 року.

"Прогноз медиків не дуже обнадіює, але я збираюся вести боротьбу й надалі", — оптимістично заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чітке розуміння того, як потрібно харчуватися при виразці шлунку, допоможе зняти гострі симптоми захворювання і знову відчути радість життя. Лікарка Еліна Хлівна дала декілька порад про те, як можна змінити харчову поведінку, щоб уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом.

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