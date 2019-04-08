Життя після раку: що робити тим, хто вижив і тим, хто забезпечує догляд

"Ті пацієнти, що вижили після раку, потребують більшої підтримки і догляду, враховуючи їх індивідуальні потреби", - говорять дослідники з Американського онкологічного товариства (ACS). ACS звертається до професійних асоціацій охорони здоров'я, груп захисту інтересів і національних лідерів із закликом працювати разом для реалізації цих поліпшень.

Сучасні методи обстеження, рання діагностика і нові способи лікування дають можливість більшій кількості онкологічних хворих прожити довше після того, як вони дізнаються, що у них рак. Віце-президент з питань виживання в АCS Кетрін М. Альфано (доктор наук) заявила про необхідність в наданні скоординованої, комплексної та персоналізованої допомоги як пацієнтам, які вижили від раку, так і особам, які забезпечують догляд.

Було названо 3 основних способи поліпшення догляду за хворими, які пережили рак, і їх доглядачами:

• Регулярно оцінювати потреби як тих, що вижили, так і осіб, які здійснюють догляд, і їх здатність функціонувати і в повній мірі брати участь в своєму житті та роботі;

• Заохочувати індивідуальний догляд і підтримку, яка починається під час діагностики як для тих, хто вижив, так і для доглядачів (наприклад, в громадських місцях або вдома);

• Віддавати перевагу новим способам надання допомоги і відійти від допомоги, яка не допомагає (непотрібні аналізи або занадто багато повторних відвідувань).

Ці рекомендації дають уявлення про національний план боротьби з раком в США, також вони опубліковані в CA: A Cancer Journal for Clinicians.

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