Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Життя після раку: що робити тим, хто вижив і тим, хто забезпечує догляд

472Читати матеріал російською

"Ті пацієнти, що вижили після раку, потребують більшої підтримки і догляду, враховуючи їх індивідуальні потреби", - говорять дослідники з Американського онкологічного товариства (ACS). ACS звертається до професійних асоціацій охорони здоров'я, груп захисту інтересів і національних лідерів із закликом працювати разом для реалізації цих поліпшень.

Сучасні методи обстеження, рання діагностика і нові способи лікування дають можливість більшій кількості онкологічних хворих прожити довше після того, як вони дізнаються, що у них рак. Віце-президент з питань виживання в АCS Кетрін М. Альфано (доктор наук) заявила про необхідність в наданні скоординованої, комплексної та персоналізованої допомоги як пацієнтам, які вижили від раку, так і особам, які забезпечують догляд.

Життя після раку: що робити тим, хто вижив і тим, хто забезпечує догляд

Було названо 3 основних способи поліпшення догляду за хворими, які пережили рак, і їх доглядачами:

• Регулярно оцінювати потреби як тих, що вижили, так і осіб, які здійснюють догляд, і їх здатність функціонувати і в повній мірі брати участь в своєму житті та роботі;

• Заохочувати індивідуальний догляд і підтримку, яка починається під час діагностики як для тих, хто вижив, так і для доглядачів (наприклад, в громадських місцях або вдома);

• Віддавати перевагу новим способам надання допомоги і відійти від допомоги, яка не допомагає (непотрібні аналізи або занадто багато повторних відвідувань).

Ці рекомендації дають уявлення про національний план боротьби з раком в США, також вони опубліковані в CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини