"Троянський кінь": вчені розробили революційний підхід в лікуванні раку

Вчені створили препарат, який обманює і вбиває ракові клітини.

Новий підхід розроблений в Північно-Західному університеті (США). Він передбачає зв'язування хіміотерапевтичних препаратів з жиром, який пухлини використовують як паливо для росту, повідомляє Daily Mail.

Дослідники назвали цей спосіб "Троянський кінь": створений ними ліпід прикріплюється до ліків і вже цей комплекс "ховається" всередині альбуміну – білка крові, який переносить молекули жиру по всьому організму.

У такому "замаскованому" вигляді протипухлинні речовини потрапляють в злоякісні клітини, активізуються і знищують їх.

У дослідженні використовувався хіміопрепарат паклітаксел. Новий метод доставки ліків дозволив повністю позбутися від раку кісток, підшлункової залози і товстої кишки у мишей.

Жирні кислоти і білок "маскують" ліки Скріншот Daily Mail

Раніше MedOboz писав, що вчені використовували лазери для ранньої діагностики меланоми і оцінки можливого рецидиву захворювання.

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