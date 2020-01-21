"Жіночий" рак: відома лікарка розповіла, кому він загрожує

Ситуація з онкологічними захворюваннями в Україні погана. Кількість пацієнтів зростає щорічно без тенденції до зниження захворюваності.

"Жіночий" рак в сумній статистиці не виняток. Рак яєчників, ендометрію, шийки матки тощо – кількість жінок з таким діагнозом постійно збільшується, причому причиною розвитку недуги не завжди є "зіпсовані" гени.

"Це найпоширеніші локалізації онкологічних хвороб у жінок. І у кожного з них є свої фактори ризику розвитку, – розповіла MedOboz докторка медичних наук, онкогінекологиня Катерина Харченко. – Так, "винуватцем" раку шийки матки однозначно є вірус папіломи людини".

Ризики розвитку онкології підвищують безконтрольне вживання гормонів і раннє статеве життя Политикус

За словами експертки, вплив вірусу на розвиток цього захворювання вже доведено. Часто він потрапляє в організм ще молодої дівчини під час незахищеного статевого контакту (якщо партнер є його носієм). Тобто, до групи ризику належать жінки, що рано почали статеве життя, ігнорують бар'єрні методи контрацепції і мають велику кількість статевих партнерів. Збільшують ймовірність виникнення онкології також запальні процеси в шийці матки – на них "накладається" вірус папіломи людини, і розвиток дисплазії й раку відбувається швидше.

"Якщо говорити про рак ендометрію, то тут величезним фактором ризику є потужні гормональні порушення, які призводять до гіперплазії ендометрію, після чого – рак", – зазначила докторка.

Також, за її словами, спровокувати розвиток злоякісних процесів може велика кількість абортів, особливо в молодому віці: виникають травми і рубці, які в майбутньому перетворюються на злоякісні новоутворення.

Найбільш розмиті причини в раку яєчників – найбільш "підступної" і агресивної форми онкологічних захворювань, що погано піддається лікуванню.

"Рак яєчника – це завжди радше спадковий фактор, але у його розвитку відіграють особливо серйозну роль ендокринні порушення й тривале вживання гормональних препаратів, безпліддя й стимуляції родової діяльності", – додала експертка.

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