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/ Онкологія

Жіноче онко: як виявити рак на ранніх стадіях?

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Банальне побажання здоров'я в день народження, усвідомлення його цінності приходить нам явно не в 18. Тим часом, медики говорять про "омолодження" багатьох серйозних захворювань, які в наш час діагностуються у жінок "ледь за 30". На жаль, це стосується і онкології.

Ще десять років тому випадки захворювання на рак грудей у молодих дівчат були рідкістю. А за останніми даними Центру Громадського Здоров'я: 20% хворих на онкологію молочної залози - жінки у віці від 25 до 35 років.

У зоні ризику по раку грудей і жіночих статевих органів все: і молоді дівчата, і жінок у віці; і годуючі мами, і child free; і ті, хто веде здоровий спосіб життя, і дівчата з шкідливими звичками. Така реальність: кожні 45 хвилин в Україні діагностують онкологію молочної залози.

Сагінадзе Ніно Баталбовна, онкогінеколог вищої категорії "Клініки Медіком", не використовує в своїй практиці популярні тести на онкомаркери – коли лабораторним методом "по краплі крові" пропонують визначити наявність в організмі ракових клітин і навіть місце розташування пухлини. Доктор вважає, що онкомаркери є корисним інструментом для контролю ефективності лікування раку, але для скринінгу раку, через низьку специфічність і чутливість, вони не використовуються, і наполягає на доцільності регулярних профілактичних оглядів.

Рання діагностика раку – критично важливий фактор в успішному лікуванні. Які аналізи зробити для виявлення онкології жіночих органів на ранніх стадіях? З цим питанням редакція звернулася до експертів Клініки Медіком.

  1. Записатися на прийом до гінеколога

Прийом у гінеколога в клініці супроводжується двома обов'язковими дослідженнями для ранньої діагностики раку (скринінг): ПАП тест, ВПЛ скринінг.

В Україні скринінг виконується з 21 до 65 років, а в країнах Європи з 25 років.

Сагінадзе Ніно Баталбовна

Сагінадзе Ніно Баталбовна

Медіком

ПАП тест - це цитологічне дослідження яке застосовується для діагностики захворювань шийки матки.

Для отримання ПАП тесту клітини беруть з усією поверхні шийки матки і з шийного каналу. Так як найбільш часта ділянка розвитку раку - це місце переходу плоского епітелію шийки в циліндричний епітелій цервікального каналу, матеріал обов'язково береться з цієї зони.

Крім того, мазки дозволяють досліджувати слизову на наявність в ній вогнищ патологічної мікрофлори, запалень, інфекцій. При цьому лікар не завжди може поставити остаточний діагноз за результатами цитології, можуть знадобитися додаткові обстеження.

Рекомендовано проводити ПАП тест - один раз на рік.

ВПЛ тест – дозволяє виявітьвірус папіломи людини (HPV - Human Papillomavirus). Це сімейство вірусів включає в себе близько 100 видів. При зараженні збудник потрапляє в епітеліальні клітини, порушуючи процес ділення, чим активує розвиток різних захворювань. Переважно, вірус вражає органи сечостатевої системи, аноректальну область. Рекомендовано проводити ВПЛ скринінг один раз в 5 років.

Ніно Баталбовна стверджує:

"Найбільш ефективним методом профілактики ВПЛ є проведення вакцинації всім пацієнтам клініки Медіком у віці від 9 до 45 років (включно дівчаток і хлопчиків). Вакцинація в більш старшому віці дає меншу ефективність, при цьому забезпечує надійний захист від зараження новими типами вірусу.

За даними NCI (Інститут ракових захворювань США), введення вакцини забезпечує 98% захисту від розвитку злоякісних клітин цервікального каналу і шийки матки".

В "Клініці Медіком" проводять вакцинацію від ВПЛ препаратом "Церварікс" (Бельгія).

  1. Відвідати мамолога

Раком молочної залози хворіють жінки з сімейною історією або без неї. Вірогідність захворіти цим захворюванням у будь-якої жінки досить висока - 1:8. Потрібно ставитися до ранньої діагностики особливо уважно, якщо є близькі родички, які захворіли до 40 років. В такому випадку призначаються додаткові аналізи і складається індивідуальний план скринінгу.

Для профілактичного та діагностичного оглядів молочних залоз в клініці використовується кілька видів обстеження: огляд лікаря-мамолога (або хірурга); мамографія; УЗД молочних залоз.

Жіноче онко: як виявити рак на ранніх стадіях?

Медіком

Жінкам у віці до 40-42 років необхідно відвідати мамолога для зовнішнього огляду і зробити УЗД молочних залоз, що б визначити стан тканин, наявність новоутворень і кіст.

Жінкам старше 42 років необхідно пройти огляд лікаря-мамолога, а також зробити маммограму - рентгенологічне дослідження молочних залоз. Вона дозволить виявити найдрібніші пухлини і ущільнення, які можуть не прощупуватися. А по результату – вжити необхідних лікувальні заходи на ранніх стадіях, не доводячи ситуацію до хірургічного втручання.

Щорічні профілактичні огляди – це турбота про себе і своє здоров'я. Даруйте собі подарунки, зберігайте своє жіноче здоров'я. Це ваш головний ресурс, а решта – тільки особистий вибір і бажання!

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