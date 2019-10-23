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/ Онкологія

Жінка випадково виявила рак, розважаючись на атракціоні

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Бел Джилл із Британії зовсім випадково дізналася про те, що у неї рак грудей. Сталося це після відвідування туристичного атракціону.

Жінка відвідала музей Camera Obscura and World of Illusions, передає "ВВС Україна". Там вона пройшла повз тепловізійну камеру (туристичний атракціон).

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Там вона помітила, що одна з ділянок її грудей забарвлена в інший колір. Після вона звернулася до лікаря, і той діагностував жінці рак грудей на початковій стадії. Знайти рак допоміг прилив крові до пухлини, що зафіксував тепловізор.

"Ми увійшли, почали махати руками і дивилися на зображення, які виходили. Я помітила якусь пляму в районі грудей. Ми подумали, що це якось дивно, подивилися на всіх інших людей – ні у кого такого не було. Я сфотографувалася, і ми пішли далі насолоджуватися музеєм", – розповіла жінка.

Лише через кілька днів, вже повернувшись додому, пані Джилл переглядала фотографії з поїздки і побачила той самий знімок.

З інтернету вона дізналася, що може бути причиною незвичайного світіння на знімку. Джилл вже видалили молочну залозу, хіміотерапії вона не потребує.

Жінка випадково знайшла рак грудей

Жінка випадково знайшла рак грудей

BAL GILL

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зробили прорив у боротьбі з онкологією. Вони виявили засіб, що вбивають рак зсередини.

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Місце
Великобританія
Теги
як лікувати рак рак
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