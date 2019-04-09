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/Онкологія

Жінка обійняла сина і виявила у себе небезпечне захворювання

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Емілі Макін помітила затвердіння в грудях, коли обіймала свого сина. Спочатку думаючи, що це всього лише симптом її менструації, Емілі на всякий випадок пішла на прийом до онколога. Лікар негайно направив її на подальші аналізи. Емілі розповіла, що вона не страждала якимись іншими симптомами напередодні її діагнозу і перебувала на вершині фізичної підготовки після того, як почала худнути і зайнялася бігом.

Дівчина зіткнулася з тричі негативним раком молочної залози - агресивною формою хвороби. Лікарі провели операцію по мастектомії для видалення пухлини розміром 4,5 см. Також був пройдений курс хіміотерапії і променевої терапії. Вона поголила голову, щоб не чекати наслідків лікування. Емілі більше не отримує ніякого лікування і чекає мамографії, щоб визначити, чи знаходиться вона в стані ремісії.

Жінка обійняла сина і виявила у себе небезпечне захворювання

Емілі Макін веде блог про свою хворобу з моменту діагнозу, зараз вона готується до марафону, щоб зібрати гроші для Cancer Research UK.

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