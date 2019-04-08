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/Онкологія

Землю очікує епідемія раку: лікарі дали моторошний прогноз

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Лікарі заявили, що кількість поставлених діагнозів раку буде моторошною: на онкологію може захворіти кожен другий.

"Сьогодні рак набагато частіше зустрічається, ніж раніше", — повідомив Die Zeit Ульріх Кайльхольц, директор Центру комплексного лікування раку "Шаріте" (Берлін).

Серія досліджень показала, що в більш ніж однієї третини ракових захворювань є зв'язок з такими факторами ризику, як вживання алкоголю, ожиріння і куріння. Кількість чоловіків-курців зменшилася зменшилася, але значно зросла кількість жінок, що палять.

Ракові клітини можуть почати розвиватися, якщо щось піде не так під час поділу клітин, який безперервно відбувається в усіх органах нашого тіла. Часто потенційно небезпечні клітини знешкоджуються імунною системою. Але чим старшими ми стаємо, тим більше накопичується пошкоджених клітин і тим вища ймовірність того, що механізми відновлення організму не впораються зі своїм завданням. Більше шансів захворіти на рак мають люди, яким за 80, і ті, чия імунна система неспроможна чинити опір цій хворобі.

Землю очікує епідемія раку: лікарі дали моторошний прогноз

science.info

Агресивні хіміопрепарати з безліччю побічних дій для пацієнта не завжди можуть позбавити організм ракових клітин. "Прогрес в онкології відбувається не швидше, ніж в інших галузях, — каже лікар і епідеміолог Фолькер Арндт з Німецького онкологічного дослідного центру. — Є багато успіхів і відкриттів, але немає загального прориву в дослідженнях раку".

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Медицина намагається продовжити життя пацієнтів ліками з кращою переносимістю. Деякі з нових ліків, особливо антитіла, втручаються в імунну систему і в метаболічні процеси різних пухлин. Але нові ліки від раку дуже дороги. Останніми роками ціни на них набагато вищі, ніж на інші медичні препарати.

"Війну з раком, — пише онколог Сіддхартха Мукерджі, — найкраще виграти, переосмисливши смак перемоги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені раніше назвали дві причини виникнення раку.

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