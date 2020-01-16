Зачіска змінилася, попереду - хімії і операція: Алла Мазур вперше розповіла про боротьбу з раком

Відома телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур вперше розповіла про свою боротьбу з онкологічним захворюванням.

Вона вже перенесла чотири курси хіміотерапії, а попереду чекає ще кілька і операція. Про це Мазур написала на своїй сторінці в Facebook.

"Четверта хімія мені далася легше, ніж попередні три, хоч сил ще небагато. Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є", – зазначила телеведуча.

Алла Мазур Facebook.com/Алла Мазур

Мазур закликала регулярно перевірятися на рак і не панікувати, якщо діагноз підтвердився. За її словами, в такому випадку краще перевірити його в декількох місцях.

" Він не буде легким - але боятись і соромитись тут нічого. Чим раніше почати боротьбу- тим більше шансів на швидше одужання. В цьому випадку - точно варто довіритись офіційній медицині, вважаю я. І вірю, що таки зможу повідомити вам фінальну добру новину" , – впевнена Мазур.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Алла Мазур зізналася, що у неї діагностували онкологічне захворювання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!