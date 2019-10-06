За фотографією: в Британії жінка незвичайним способом виявила у сина рак

Жителька графства Норфолк у Великобританії виявила у свого шестимісячного сина Броуді рак сітківки ока за фотографією.

Як повідомляє Metro, 33-річна Стейсі Деклерк помітила на знімку в правому оці дитини неприродний блідий відблиск. Вона одразу ж спробувала знайти пояснення в інтернеті.

"Все зводилося до раку, але я продовжувала шукати інші версії", – розповіла вона.

Жінка виявила у сина рак по фотографії PA Real Life / Collect

Відзначається, що з часом хлопчик став втрачати зір і сім'ї довелося звернутися до лікарів. Після всіх обстежень здогади мами підтвердилися – у Броуді виявилася злоякісна пухлина сітківки ока.

За словами лікарів, стадія хвороби виявилася небезпечною. Імовірність видалення ока становила 60%.

Повідомляється, що в лікарні Лондона Броуді провели три сеанси внутрішньоартеріальної хіміотерапії. Хлопчик втратив брови і вії, проте пухлина зменшилася.

До п'яти років хлопчик перебуватиме під наглядом лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені з'ясували, що мутація лише двох дефектних клітин призводить до розвитку гострого мієлоїдного лейкозу. Тепер у лабораторії намагаються створити нові засоби для лікування раку крові.

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