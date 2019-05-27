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/Онкологія

За допомогою сечі: знайдений спосіб визначити рак на ранній стадії

2.2тЧитати матеріал російською

Вченими Росії, Португалії та Франції розроблено новий спосіб діагностики сечового міхура, що дозволяє виявляти в біологічних матеріалах необхідні фрагменти клітин, які сигналізують про наявність онкології.

Про це повідомляє EBioMedicine. Уточнюється, що тест грунтується на виявленні фрагментів мутаційної версії гена TERT.

У публікації сказано, що вони були виявлені разом з обривками ДНК і загиблих клітин під час дослідження сечі, крові та новоутворень пацієнтів. У результаті вчені створили комплекс, що дозволяє виявити навіть одну померлу ракову клітину серед сотень здорових.

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Тема
Боротьба з онкологією
Теги
онкологіялікування раку
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Ягунова Екатерина
Ягунова Екатерина
Огpoмнoe спаcибо вceм тeм, ктo показaл мне этот cайт http://difimas.com/1qb4rue Прocто прoйдя пpoстой oпpоc пoлyчила пoчти полyгодовую заpплатy)) Пoльзyйтесь, пока ecть вoзможнocть=)
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