"Якщо ви дивитеся, значить, я помер": з'явилося трагічне послання хворого на рак онколога з Росії

У Росії помер відомий онкохірург Андрій Павленко, який останні півтора роки боровся з раком шлунка. Він став відомим перш за все тим, що не дивлячись на лікування регулярно записував блоги і мотивував хворих людей приймати ліки.

Як повідомляє видання "Такі справи" з посиланням на дружину лікаря, він помер 5 січня у віці 39 років. У мережі вже опубліковане відео, де хірург починає діалог зі своїми підписниками зі слів: "Якщо ви дивитеся це відео, значить, я вже помер".

Далі онколог дякує всім, хто стежив за останніми місяцями його життя. Він також повідомив, що спільно з Мітєю Олешковським (журналіст) та Сергієм Карповим (фотограф) він придумав грант імені Андрія Павленка, який фінансує медіа-проєкти, які доносять правильну, правдиву і справжню інформацію про онкологічні захворювання. Збір коштів оголосили на платформі "Патреон".

Сім'я Андрія Facebook онколога Павленка

За кілька днів до смерті Павленко написав прощальний пост у Facebook, який торкнув серця людей з усього світу.

"Мій життєвий шлях завершується! На жаль моя хвороба виявилася підступнішою і її розвиток за останні два місяці не залишив мені шансів. Я хотів би зараз попередити всіх, хто знаходиться на етапі лікування – не опускайте руки!

Статистика – річ уперта, і у вас навіть з моїм діагнозом є шанси на одужання! Просто повірте в це! Мені просто не пощастило", – закликав Павленко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2020 року Національна служба охорони здоров'я України оплатить лікарням ранню діагностику онкозахворювань, тому процедура буде безкоштовною.

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