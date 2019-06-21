Як з'являється рак: вчені виявили причину смертельної хвороби

Вчені з Європейського інституту онкології в Мілані виявили причину виникнення раку в людському організмі.

Дослідження було спрямоване на вивчення молекул- "архітекторів", які регулюють поділ клітин, повідомляє італійське видання La Repubblica.

Білки Numa і Lgn виконують функцію упорядкованого і систематичного розташування нових клітин в межах органу, частиною якого вони є. Через помилки, наприклад мутації гена, ці білкові регулятори перестають виконувати свою роботу. Результатом такого збою є хаотичний розподіл клітин, який має місце у випадку пухлини.

Ілюстрація

"Ми знаємо, що ракова клітина, на відміну від здорової, розмножується швидко і невпорядкованим чином, породжуючи гетерогенні і складні групи клітин, які ми називаємо раком. Нам вдалося виявити деякі нові аспекти цього процесу, використовуючи найсучасніші технології для вивчення структурної біології та біохімії цих білків", – розповіла Марина Мапелли, керівник дослідницької групи.

Як повідомляв MedOboz раніше, вчені використовували лазери для ранньої діагностики і оцінки можливого рецидиву меланоми – одного з видів раку шкіри.

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