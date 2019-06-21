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/Онкологія

Як з'являється рак: вчені виявили причину смертельної хвороби

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Вчені з Європейського інституту онкології в Мілані виявили причину виникнення раку в людському організмі.

Дослідження було спрямоване на вивчення молекул- "архітекторів", які регулюють поділ клітин, повідомляє італійське видання La Repubblica.

Білки Numa і Lgn виконують функцію упорядкованого і систематичного розташування нових клітин в межах органу, частиною якого вони є. Через помилки, наприклад мутації гена, ці білкові регулятори перестають виконувати свою роботу. Результатом такого збою є хаотичний розподіл клітин, який має місце у випадку пухлини.

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Як з'являється рак: вчені виявили причину смертельної хвороби

Ілюстрація

"Ми знаємо, що ракова клітина, на відміну від здорової, розмножується швидко і невпорядкованим чином, породжуючи гетерогенні і складні групи клітин, які ми називаємо раком. Нам вдалося виявити деякі нові аспекти цього процесу, використовуючи найсучасніші технології для вивчення структурної біології та біохімії цих білків", розповіла Марина Мапелли, керівник дослідницької групи.

Як повідомляв MedOboz раніше, вчені використовували лазери для ранньої діагностики і оцінки можливого рецидиву меланоми – одного з видів раку шкіри.

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Теми
онкологіяБоротьба з онкологієюздоров'яДослідження вчених
Місце
ІталіяМілан
Теги
онкологіяздоров'я
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