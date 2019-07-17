Як уберегтися від раку шкіри: розкрито механізм

Вчені США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК і перешкоджають виникненню мутацій, які можуть посприяти розвитку злоякісних захворювань шкіри.

Дослідники показали, як відновлювальний білок Rad4/XPC зв'язується з пошкодженим фрагментом ДНК для запуску процесу репарації генетичного матеріалу, пише Phys.org.

При цьому ключовою молекулою, яку розпізнає білок, є 6,4-PP, що утворюється при впливі ультрафіолету на ДНК. Цей продукт формується в 30% випадків, а в інших 70% утворюється ціклобутановий Піримідинові димер (CPD).

Ілюстрація 24 канал

Система відновлення клітинної ДНК (NER) ефективніше працює з 6,4-PP, ніж з CPD, оскільки Rad4/XPC краще розпізнає перший тип ушкоджень.

Вчені за допомогою рентгенівської кристалографії визначили тривимірну структуру Rad4, пов'язану з фрагментом ДНК, яка містить 6,4-PP.

Виявилося, що білковий комплекс розкриває подвійну спіраль, при цьому він контактує безпосередньо не з пошкодженою частиною, а з нормальними ділянками ДНК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Європейського інституту онкології виявили причину виникнення раку в людському організмі.

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