Як пов'язаний ріст волосся з виникненням раку: вчені знайшли пояснення

Рак шкіри може починати розвиватися зі стовбурових клітин, що знаходяться у волосяних фолікулах і визначають колір волосся.

До такого висновку прийшли вчені Нью-Йоркського університету (США), пише "Лента.ру". Відзначається, що, згідно з дослідженнями, онкогенні пігментні клітини мігрують із фолікул до зовнішнього шару шкіри, де починає розвиватися меланома.

Вчені знайшли нову причину раку Ілюстрація

Так, злоякісні клітини починають розмножуватися в епідермісі, після чого проникають у більш глибокі шари шкіри. Ці клітини втрачають маркери фолікулярного походження і набувають характеристики клітин інших шкірних тканин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що правильно підібраний раціон може істотно знизити ризик розвитку раку легенів.

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