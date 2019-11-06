Як пов'язаний ріст волосся з виникненням раку: вчені знайшли пояснення

Рак шкіри може починати розвиватися зі стовбурових клітин, що знаходяться у волосяних фолікулах і визначають колір волосся.
До такого висновку прийшли вчені Нью-Йоркського університету (США), пише "Лента.ру". Відзначається, що, згідно з дослідженнями, онкогенні пігментні клітини мігрують із фолікул до зовнішнього шару шкіри, де починає розвиватися меланома.
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Ілюстрація
Так, злоякісні клітини починають розмножуватися в епідермісі, після чого проникають у більш глибокі шари шкіри. Ці клітини втрачають маркери фолікулярного походження і набувають характеристики клітин інших шкірних тканин.
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