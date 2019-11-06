Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Як пов'язаний ріст волосся з виникненням раку: вчені знайшли пояснення

172 Читати матеріал російською

Рак шкіри може починати розвиватися зі стовбурових клітин, що знаходяться у волосяних фолікулах і визначають колір волосся.

До такого висновку прийшли вчені Нью-Йоркського університету (США), пише "Лента.ру". Відзначається, що, згідно з дослідженнями, онкогенні пігментні клітини мігрують із фолікул до зовнішнього шару шкіри, де починає розвиватися меланома.

Новини
Вчені розповіли, що їсти на сніданок, щоб бути худішим

Вчені знайшли нову причину раку

Вчені знайшли нову причину раку

Ілюстрація

Так, злоякісні клітини починають розмножуватися в епідермісі, після чого проникають у більш глибокі шари шкіри. Ці клітини втрачають маркери фолікулярного походження і набувають характеристики клітин інших шкірних тканин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що правильно підібраний раціон може істотно знизити ризик розвитку раку легенів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
лікування раку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини