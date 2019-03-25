Як можна знизити статистику смертності від онкозахворювань в Україні?

Згідно зі статистичними даними МОЗ, в Україні понад 1 млн хворих на рак, щодня реєструється 450 нових випадків онкозахворювань. "Згідно з уточненими даними національного канцер-реєстру України, 2016 року було зареєстровано 135 тисяч нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (ЗН). Кількість померлих від раку 2016 року – 66 067 людей", – розповідає Кирило Бурмич, онкохірург, заступник головного лікаря Центру онкології" Добробут".

З кожним роком ці дані тільки погіршуються. Основна причина в тому, що українці найчастіше звертаються по допомогу вже на III-IV стадіях захворювання, коли лікування стає дуже трудомістким і дорогим і не гарантує результату. При цьому успіх лікування на I-II стадіях – більш ніж 90%.

Тетяна Анікєєва, медичний директор із дорослого населення МС "Добробут": "Хотілося б, щоб статистика була іншою, щоб усвідомленість суспільства була вищою. Але, на жаль, ситуація на даний момент залишає бажати кращого. Розуміючи це, ми відкриваємо Центр онкології "Добробут", штат якого складає 19 лікарів і 35 операційних працівників, з метою змінити цю статистику. Основна місія – сформувати в людей розуміння, що рання діагностика подовжує життя".

Стратегія Центру онкології "Добробут" –виявлення захворювань на початковій стадії шляхом ранньої діагностики.

Кирило Бурмич: "У розвинених країнах впроваджено програми скринінгу на державному рівні, і їхню ефективність доведено щодо раку шийки матки, раку молочної залози, раку товстої кишки та легенів. Ми одна з небагатьох клінік в Україні, де впроваджено онкологічний консиліум, до складу якого входять провідні онкологи України з міжнародним досвідом і визнанням. Завдання консиліуму – дати консультативний висновок про кожен конкретний випадок і розробити персональну стратегію лікування".

У ранньому виявленні онкологічних захворювань ключову роль відіграє якісна діагностика. Саме тому ММ "Добробут" об’єдналася з Онко Консалтинг Центром для створення потужної діагностичної бази найвищого класу.

Інеса Матюшенко, cancer survivor і голова громадської організації, проекту емоційної підтримки Cancel/R:

"У нас усіх, громадських організацій, лікарів, журналістів, є спільна мета – розвіяти стереотипи, пов’язані з онкологією, показати, що рак успішно лікується на ранніх стадіях, а завдяки клінічним дослідженням – і на пізніх.

У мене є ОСОБИСТИЙ досвід, десять років тому моя мама померла від раку мозку, чотири роки тому мені діагностували IV стадію лімфоми та більше двох років я спілкуюся із сотнями онкопацієнтів, які перебувають на різних стадіях захворювання.

Моя власна історія навчила мене, що лікар і пацієнт мають бути єдиною командою. Моє життя коштує дорого, і я дуже не хочу проходити через це пекло ще раз.

На жаль, на рак може захворіти абсолютно будь-яка людина в будь-якому віці. І що раніше людина звернеться до лікаря, то вищі шанси прожити довге й щасливе життя. Ми живемо в сучасному світі нових технологій, і довіряти потрібно лікарям, а не альтернативній медицини. І навіть якщо людина вже захворіла, це не означає одразу смерть.

Скринінг життєво необхідний кожній людині, причому раніше, ніж після 30 років. Я вважаю, що він справді може підвищити статистику виживання людей при онкологічних захворюваннях".

"Зважитися на скринінг важко, але краще перебороти свій страх зараз, ніж потім зіткнутися з важким захворюванням", – резюмував Кирило Бурмич.

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