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/ Онкологія

Як часто потрібно відвідувати мамолога

2.3т
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Коротка, але надзвичайно важлива інформація для кожної жінки. Регулярного обстеження та уваги потребують і молочні залози.

Запам'ятайте, огляд у мамолога має проходити кожна жінка 1 раз на рік, навіть за відсутності скарг!

Починаючи з 18 до 40 (35*) років, відвідувати лікаря-мамолога и робити УЗД молочних залоз потрібно 1 раз на рік (мамографія лише за показами). У віці 40 (35*) - 50 років – огляд лікаря-мамолога і УЗД молочних залоз 1 раз на рік, мамографія – 1 раз на 1,5-2 роки. Після 50 років – огляд лікаря мамолога і мамографію треба проходити 1 раз на рік (УЗД молочних залоз за показами лікаря). * – при наявності факторів ризику.

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УЗД та мамографія – спосіб профілактики раку молочних залоз

Ілюстрація

Необхідно розуміти, що УЗД та мамографія – це взаємодоповнюючі, а не виключаючі методи обстеження молочних залоз.

Регулярні профілактичні огляди у мамолога дозволяють попередити виникнення злоякісної патології або виявити її на ранній, повністю виліковній, стадії.

Турбуйтесь про себе та будьте здорові!

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Автор
Євгеній Пробончук Євгеній Пробончук
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
жінки рак
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