"Я хочу справедливості": Гройсман порадив скандально відомому Лінчевському "діяти, а не говорити"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівництвом Міністерства охорони здоров'я, зокрема з в.о. міністра Уляною Супрун і її заступником Олександром Лінчевським.

Як передає прес-служба Кабміну, причиною зустрічі стала ситуація навколо коментаря результатів звіту Рахункової Палати в частині лікування онкохворих за кордоном. Лінчевський нещодавно заявив, що витрачати гроші на хворих раком людей недоцільно, бо "вони все одно помруть".

"Важливо, щоб люди, особливо ті, які мають стосунок до медицини, мали добре серце і співпереживали за те, що може спіткати будь-яку людину. Головне бути готовим допомогти в будь-якій складній ситуації. Можна оцінювати слова, а можна оцінювати дії та показати всім, що співчуття, добре серце і спроби допомогти - базові цінності, на яких живе світ", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що знає Лінчевського як лікаря, практика, який стикається з різними ситуаціями. "Було б добре, якби ваші подальші кроки дали всім розуміння, хто ви є насправді, які у вас погляди, принципи та моральні якості - на конкретних діях", - звернувся до нього прем'єр-міністр.

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У свою чергу Лінчевський висловив жаль із приводу того, що його слова, взяті з закритого засідання, були спотворені, хоча насправді йшлося якраз про захист програми допомоги онкохворим.

"Я залишаюся лікарем. У вільний час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомоги пацієнтам - незалежно від того, що говорять навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем", - заявив Лінчевський.

Гройсман порадив Лінчевському більше часу приділяти "професійній діяльності як лікаря, догляду, супроводу та лікування онкохворих".

"Це проявить всі ваші якості й не буде інших тлумачень ваших слів. Можна говорити багато, але є дії. Знайдіть хоспіс, онколікарню - в неробочий час, як професійний лікар і добра людина - допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншого боку й потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості", - підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні дисциплінарна комісія винесла рішення по Лінчевському.