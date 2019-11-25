Вузлики й почервоніння: лікар назвав ознаки раку грудей

Рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі. На нього припадає 16% всіх випадків захворювання раком серед слабкої половини людства.

Згідно зі статистикою, в Україні зі 100 тисяч жінок онкологія вражає 62 наші співвітчизниці. Водночас у 10% випадків хворобу діагностують уже в запущеній формі, оскільки пацієнтки не приділяли належної уваги профілактичним заходам.

Онкомаммолог Олексій Аксьонов стверджує, що основним діагностичними методиками є щорічні УЗД і мамографія, які допомагають виявляти новоутворення до 1 см. Крім цього, потрібно щомісяця проводити самодіагностику і регулярно оглядати груди. "Варто не забувати, що рак не болить і не приносить ніякої чіткої симптоматики спочатку", – переконує лікар.

MedOboz з'ясував, які зовнішні ознаки видадуть розвиток раку і як проводити самодіагностику вдома.

Новини Названа головна причина виникнення раку

Рак спочатку не болить Sport-i-fitness

Вузлик завбільшки з горошину

Однією з перших ознак раку грудей є вузлова патологія. Так, промацуючи груди, можна наштовхнутися на невеликі ущільнення, розміром з горошину або й менше. Такі вузлики виникають, коли агресивна клітина (онкоклітина) вражає сусідні області і починає утворюватися пухлина. Водночас "грудочка" зовсім не обов'язково буде стрімко збільшуватися – часто розвиток пухлини з діаметром 1 сантиметр може затягнутися на 3-5 років.

Тому помітивши найменші новоутворення у грудях, обов'язково йдіть до лікаря.

Сосок зменшився

Недуга може розвиватися в товщі соска – так званий плоскоклітинний рак. Такий вид має симптоматику ерозії або запалення, тому його супроводжують плями в області верхівки соска, зменшення самого соска в розмірі і його втягнення.

Це відбувається тому, що за соском у протоках формується вузол, який, збільшуючись у розмірах, відтягує сусідні тканини всередину.

Груди гарячі й почервонілі

У процесі росту пухлини може відбуватися запалення шкіри або жирової клітковини. Цей процес супроводжується почервонінням грудей в ураженій області та збільшенням температури тіла в цій зоні.

Збільшуються лімфовузли

В разі онкології можуть мати місце і збільшення лімфовузлів, особливо близьких до ураженої області. Це може трапитися, коли онкоклітини потрапляють в лімфатичну систему і вона намагається блокувати запальні або злоякісні процеси.

Увага, небезпечний період!

З настанням менопаузи в рази зростає ризик розвитку раку молочної залози. Цієї пори падає кількість гормонів естрогену і прогестерону, що призводить до гормональних порушень, на тлі яких стає вразливішим імунітет. В підсумку в організмі можуть запуститися онкологічні процеси.

Цього періоду для профілактики розвитку раку важливо регулярно відвідувати лікаря і дотримуватися превентивних рекомендацій – вживати препарати, харчові добавки та вітаміни.

Домашня самодіагностика

Як вже говорилося, крім щорічних оглядів у лікаря, потрібно щомісяця робити самообстеження. Найоптимальніший час для цього – через тиждень після менструацій. В разі виявлення будь-яких насторожувальних ознак, не соромтеся звернутися до мамолога.

Отже, зверніть увагу на внутрішню частину майки або бюстгальтера: на них не має бути розводів або плям, що вказують на виділення з грудей.

Огляньте соски і ареоли на предмет зміни форми, кольору, порушення шкірних покривів.

Станьте перед дзеркалом, долоні покладіть на талію і огляньте груди на наявність змін стану шкіри, симетричності, форми і розміру. Після, притиснувши руки до ребер, напружте м'язи грудей – вони мають рухатися симетрично.

Потім ляжте на спину і обмацайте кожну з грудей протилежною рукою, щоб переконатися, що там немає ніяких ущільнень. Проводьте маніпуляцію з трьох положень вільної руки: уздовж тіла, відведена в бік і за голову.

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