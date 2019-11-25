Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Вузлики й почервоніння: лікар назвав ознаки раку грудей

1.6т
Читати матеріал російською

Рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі. На нього припадає 16% всіх випадків захворювання раком серед слабкої половини людства.

Згідно зі статистикою, в Україні зі 100 тисяч жінок онкологія вражає 62 наші співвітчизниці. Водночас у 10% випадків хворобу діагностують уже в запущеній формі, оскільки пацієнтки не приділяли належної уваги профілактичним заходам.

Онкомаммолог Олексій Аксьонов стверджує, що основним діагностичними методиками є щорічні УЗД і мамографія, які допомагають виявляти новоутворення до 1 см. Крім цього, потрібно щомісяця проводити самодіагностику і регулярно оглядати груди. "Варто не забувати, що рак не болить і не приносить ніякої чіткої симптоматики спочатку", – переконує лікар.

MedOboz з'ясував, які зовнішні ознаки видадуть розвиток раку і як проводити самодіагностику вдома.

Новини
Названа головна причина виникнення раку
Рак спочатку не болить

Рак спочатку не болить

Sport-i-fitness

Вузлик завбільшки з горошину

Однією з перших ознак раку грудей є вузлова патологія. Так, промацуючи груди, можна наштовхнутися на невеликі ущільнення, розміром з горошину або й менше. Такі вузлики виникають, коли агресивна клітина (онкоклітина) вражає сусідні області і починає утворюватися пухлина. Водночас "грудочка" зовсім не обов'язково буде стрімко збільшуватися – часто розвиток пухлини з діаметром 1 сантиметр може затягнутися на 3-5 років.

Тому помітивши найменші новоутворення у грудях, обов'язково йдіть до лікаря.

Сосок зменшився

Недуга може розвиватися в товщі соска – так званий плоскоклітинний рак. Такий вид має симптоматику ерозії або запалення, тому його супроводжують плями в області верхівки соска, зменшення самого соска в розмірі і його втягнення.

Це відбувається тому, що за соском у протоках формується вузол, який, збільшуючись у розмірах, відтягує сусідні тканини всередину.

Груди гарячі й почервонілі

У процесі росту пухлини може відбуватися запалення шкіри або жирової клітковини. Цей процес супроводжується почервонінням грудей в ураженій області та збільшенням температури тіла в цій зоні.

Збільшуються лімфовузли

В разі онкології можуть мати місце і збільшення лімфовузлів, особливо близьких до ураженої області. Це може трапитися, коли онкоклітини потрапляють в лімфатичну систему і вона намагається блокувати запальні або злоякісні процеси.

Увага, небезпечний період!

З настанням менопаузи в рази зростає ризик розвитку раку молочної залози. Цієї пори падає кількість гормонів естрогену і прогестерону, що призводить до гормональних порушень, на тлі яких стає вразливішим імунітет. В підсумку в організмі можуть запуститися онкологічні процеси.

Цього періоду для профілактики розвитку раку важливо регулярно відвідувати лікаря і дотримуватися превентивних рекомендацій – вживати препарати, харчові добавки та вітаміни.

Новини
Ризик найбільш високий: з'ясувався "критичний" для раку вік

Домашня самодіагностика

Як вже говорилося, крім щорічних оглядів у лікаря, потрібно щомісяця робити самообстеження. Найоптимальніший час для цього – через тиждень після менструацій. В разі виявлення будь-яких насторожувальних ознак, не соромтеся звернутися до мамолога.

Отже, зверніть увагу на внутрішню частину майки або бюстгальтера: на них не має бути розводів або плям, що вказують на виділення з грудей.

Огляньте соски і ареоли на предмет зміни форми, кольору, порушення шкірних покривів.

Станьте перед дзеркалом, долоні покладіть на талію і огляньте груди на наявність змін стану шкіри, симетричності, форми і розміру. Після, притиснувши руки до ребер, напружте м'язи грудей – вони мають рухатися симетрично.

Потім ляжте на спину і обмацайте кожну з грудей протилежною рукою, щоб переконатися, що там немає ніяких ущільнень. Проводьте маніпуляцію з трьох положень вільної руки: уздовж тіла, відведена в бік і за голову.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чи впливають на ймовірність розвитку раку сучасні косметичні процедури.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини