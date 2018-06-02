"Вони всі помруть!" Заступник Супрун зробив скандальну заяву про лікування онкохворих

Заступник в.о. голови МОЗ України Уляни Супрун Олександр Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

Таку заяву Лінчевський зробив під час виступу в Рахунковій палаті України під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я для лікування громадян України за кордоном, передає medicalline.info.

"Відносно ефективності. Відносно нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми нуль відсотків!" - заявив Лінчевський.

"Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне вимагають трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго", - сказав він.

Олександр Лінчевський і Уляна Супрун

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