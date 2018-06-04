"Вони всі помруть!" Скандал із заступником Супрун отримав продовження

Заступник в.о. голови МОЗ України Уляни Супрун Олександр Лінчевський повинен бути звільнений після заяви про те, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

Про це в ефірі ObozTV заявив голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв.

"Для всіх очевидно, що кар'єра Лінчевського в МОЗ повинна бути завершена. Ми звертаємося до прем'єр-мініістру Володимиру Гройсману з вимогою звільнити Лінчевського. Не може так висловлюватися лікар, тим більше, заступник міністра охорони здоров'я. Це аморально", - підкреслив він.

Андрєєв прокоментував заяву заступника міністра про те, що лікування онкохворих за кордоном є неефективним: "55% тих, хто повернувся з-за кордону після трансплантації кісткового мозку, живуть повноцінним життям. Рак - не вирок, в світі немає онкохворих, є онкоодужуючі. Онкохворі тільки в Україні, тому що у нас така медична система".

Також він розкритикував виправдання МОЗ, що чиновника нібито "неправильно зрозуміли".

"Виправдання звучать огидно, це спроба за всяку ціну залишитися на посаді... Ці слова він підтверджує своїми діями, коли на парламентському комітеті відмовляється просити збільшення фінансування, пацієнти просять замість нього", - уклав Андрєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, онкохворі українці 4 червня проведуть прес-конференцію в зв'язку зі скандальними заявами Лінчевського. Вони хочуть, щоб заступник міністра прийшов і повторив їм в очі свої слова. Крім того, тяжкохворі українці вимагають, щоб Лінчевський пішов у відставку.

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