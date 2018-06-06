"Вони всі помруть!" Гройсман заговорив про жорстоке покарання для Лінчевського

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за покарання для заступника в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Олександра Лінчевського, якщо той дійсно заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

"І я за те, щоб покарання було жорстким. Я б навіть сказав жорстоким. Але для цього ми повинні всі переконатися, що він саме це сказав", - повідомив Гройсман під час засідання уряду.

Прем'єр акцентував увагу, що в четвер, 7 червня, відбудеться засідання Спеціальної дисциплінарної комісії, які розгляне даний інцидент і прослухає аудіозапис з виступом Лінчевського.

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"Я хочу попросити, щоб це засідання було публічним. Що б ми все витратили 20 хвилин часу і прослухали цю плівку. І потім я готовий виконати будь-яке рішення, яке буде об'єктивним після того, як ми почуємо, що сказала ця людина. Я це чув, у мене є свої висновки. І тоді ми приймемо спільне рішення... Вважаю, що винний повинен бути покараний, а невинний - захищений", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити Лінчевського. Пізніше МОЗ взяв відповідальність за заяву заступника Супрун.