"Вони всі помруть без варіантів": оприлюднено аудіозапис скандального висловлювання заступника Супрун

Рахункова палата оприлюднила аудіозапис доповіді заступника в.о. голови МОЗ України Уляни Супрун Олександра Лінчевського, де він заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

"Можна прослухати, що і як говорив заступник міністра, навіть з якою інтонацією", - написав нардеп від БПП Костянтин Іщейкін в Facebook, де виклав запис.

Підкреслюється, що 286 млн гривень бюджетних коштів, виділених для лікування онкохворих за кордоном, МОЗ використав неефективно, ще 24 мільйони гривень - використані з порушенням законодавства, а близько 200 млн - взагалі не були використані в рамках цієї програми.

"Гроші були. Але їх не використали. Були. І комсь вони не дісталися. І ніхто не плаче, як Оскар Шиндлер, тримаючи останні цінності, які могли когось врятувати, комусь продовжити життя. Півмільярда наших з вами грошей втрачено!" - підкреслив він.

Нагадаємо, Лінчевський зокрема заявив наступне: "Відносно ефективності. Відносно нерезультативності і неекономно використанні грошей. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми нуль відсотків!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандального висловлювання голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити Лінчевського.

Сам Лінчевський заявив, що поширені ЗМІ фрагменти засідання "не відображають ні хід дискусії, ні позицію Міністерства охорони здоров'я". Він також висловив жаль з приводу того, що його "вирвані з контексту слова" образили пацієнтів і їх сім'ї.

У свою чергу МОЗ закликало "не спекулювати на цій темі ЗМІ, політиків та інших громадян України і запобігти подальшій маніпуляції".