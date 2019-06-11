Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Вмираючий від раку хлопець дав життєво важливі поради

411Читати матеріал російською

Користувач Reddit із ніком Mylasttie розповів, що нещодавно у нього виявили останню стадію раку.

Близькість до смерті змусила хлопця по-іншому подивитися на повсякденні речі, пише Bored Panda.

За його словами, цей діагноз став для нього справжнім ударом. У 24 роки Reddit уже почав планувати власні похорони і навіть вибрав останню краватку.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pixabay

Так, він опублікував кілька життєво важливих тез:

"Не витрачайте свій час на роботу, яка вам не подобається, ви навряд чи досягнете в ній успіху. Терпіння і захопленість приходять, тільки коли ви займаєтеся улюбленою справою".

"Нерозумно боятися чужої думки. Цей страх буде рости все більше і більше, поки від вас не залишиться порожня оболонка. Хтось вважатиме вас ідіотом, а хтось легендою".

"Будьте господарями свого життя. Візьміть відповідальність за усе, що з вами відбувається: відкиньте шкідливі звички, займіться спортом, не прокрастинуйте. Адже краще шкодувати про те, що зробили, ніж про те, що могли зробити".

Новини
Звідки взявся рак? Вчені повідомили сенсацію про появу смертельної хвороби

"Цінуйте тих, хто поруч із вами вони дані вам не за замовчуванням. Ваші друзі і родичі завжди будуть для вас нескінченним джерелом любові і підтримки, будьте вдячні за це".

Хлопець зазначив, що він не шкодує, що його шлях скоро закінчиться. Але йому прикро, що якогось значення набула лише частина його життя — фінальна. А ще він засмучений, що не побачить багато нових і крутих речей. Але він сподівається, що люди будуть пам'ятати про його поради і зможуть прожити більш насичене і щасливе життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини