Вмираючий від раку хлопець дав життєво важливі поради

Користувач Reddit із ніком Mylasttie розповів, що нещодавно у нього виявили останню стадію раку.

Близькість до смерті змусила хлопця по-іншому подивитися на повсякденні речі, пише Bored Panda.

За його словами, цей діагноз став для нього справжнім ударом. У 24 роки Reddit уже почав планувати власні похорони і навіть вибрав останню краватку.

Ілюстрація Pixabay

Так, він опублікував кілька життєво важливих тез:

"Не витрачайте свій час на роботу, яка вам не подобається, — ви навряд чи досягнете в ній успіху. Терпіння і захопленість приходять, тільки коли ви займаєтеся улюбленою справою".

"Нерозумно боятися чужої думки. Цей страх буде рости все більше і більше, поки від вас не залишиться порожня оболонка. Хтось вважатиме вас ідіотом, а хтось — легендою".

"Будьте господарями свого життя. Візьміть відповідальність за усе, що з вами відбувається: відкиньте шкідливі звички, займіться спортом, не прокрастинуйте. Адже краще шкодувати про те, що зробили, ніж про те, що могли зробити".

"Цінуйте тих, хто поруч із вами — вони дані вам не за замовчуванням. Ваші друзі і родичі завжди будуть для вас нескінченним джерелом любові і підтримки, будьте вдячні за це".

Хлопець зазначив, що він не шкодує, що його шлях скоро закінчиться. Але йому прикро, що якогось значення набула лише частина його життя — фінальна. А ще він засмучений, що не побачить багато нових і крутих речей. Але він сподівається, що люди будуть пам'ятати про його поради і зможуть прожити більш насичене і щасливе життя.

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