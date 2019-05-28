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/Онкологія

Пригнічують рак: вчені довели ефективність трьох рослин

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Вчені кафедри фармації Національного університету Сінгапуру в ході трирічного дослідження виявили п'ять рослин, які мають протиракові властивості.

У пригніченні пухлинного росту особливо ефективними виявилися три види, про що повідомляє Medical News Today.

Вибір рослин для дослідження визначався тим, що їх найчастіше використовують в якості традиційних лікарських засобів для лікування раку в країнах Південно-Східної Азії.

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За результатами вчених, до таких рослин належать:

- бандикутова ягода (Leea Indica);

- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

- вампі (Clausena lansium);

- шовковочашечник кучерявий (Strobilanthes crispus);

- вернонія (Vernonia amygdalina);

- прутняк трилистий (Vitex trifolia).

У дослідженні використовували екстракти свіжого, здорового і зрілого листя рослин. Вчені вивчили їх вплив на ракові клітини молочної залози, яєчників, матки, шийки матки, печінки і товстої кишки, а також лейкемії.

За словами дослідників, виражену протиракову активність мають три види рослин: бандикутова ягода, вернонія і прутняк трилистий. Вони пригнічували ріст всіх 7 локалізацій раку.

бандикутова ягода

бандикутова ягода

скріншот

вернонія

вернонія

скріншот

прутняк трилистий

прутняк трилистий

скріншот

Як підкреслив Ко Хві Лінг, провідний автор дослідження, отримані результати являють собою нові наукові дані про використання рослин у лікуванні раку, що дає можливості в розробці нових терапевтичних засобів.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені розробили новий метод лікування раку - імунотерапія, за допомогою якого можна усунути злоякісні клітини перш, ніж вони закріпляться в організмі.

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Місце
Сінгапур
Тег
онкологія
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Кошкина Юлия
Кошкина Юлия
Мoя иcкpенняя благодaрноcть тoму, кто показал мнe этот прекpаcный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁0muk1u4 Простo пpойдя опрoс пoлучила пoчти полугодoвyю зaрплaту)) Пoльзyйтecь, пока есть возможнoсть=)
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