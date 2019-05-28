Пригнічують рак: вчені довели ефективність трьох рослин

Вчені кафедри фармації Національного університету Сінгапуру в ході трирічного дослідження виявили п'ять рослин, які мають протиракові властивості.

У пригніченні пухлинного росту особливо ефективними виявилися три види, про що повідомляє Medical News Today.

Вибір рослин для дослідження визначався тим, що їх найчастіше використовують в якості традиційних лікарських засобів для лікування раку в країнах Південно-Східної Азії.

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За результатами вчених, до таких рослин належать:

- бандикутова ягода (Leea Indica);

- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

- вампі (Clausena lansium);

- шовковочашечник кучерявий (Strobilanthes crispus);

- вернонія (Vernonia amygdalina);

- прутняк трилистий (Vitex trifolia).

У дослідженні використовували екстракти свіжого, здорового і зрілого листя рослин. Вчені вивчили їх вплив на ракові клітини молочної залози, яєчників, матки, шийки матки, печінки і товстої кишки, а також лейкемії.

За словами дослідників, виражену протиракову активність мають три види рослин: бандикутова ягода, вернонія і прутняк трилистий. Вони пригнічували ріст всіх 7 локалізацій раку.

бандикутова ягода скріншот

вернонія скріншот

прутняк трилистий скріншот

Як підкреслив Ко Хві Лінг, провідний автор дослідження, отримані результати являють собою нові наукові дані про використання рослин у лікуванні раку, що дає можливості в розробці нових терапевтичних засобів.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені розробили новий метод лікування раку - імунотерапія, за допомогою якого можна усунути злоякісні клітини перш, ніж вони закріпляться в організмі.

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