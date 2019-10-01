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/ Онкологія

Виникнення раку і старіння: вчені розвінчали популярний міф

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Процеси старіння в організмі можуть перешкоджати виникненню і розвитку раку. Це обумовлено зв'язками генів.

Такий висновок зробили вчені Університету Ліверпуля в Британії, пише MedicalXpress. Вони вивчили тканини людини і виявили, що поширений міф про те, що в процесі старіння збільшуються ризики раку, не відповідає дійсності.

Виявилося, що у клітин, у яких у нормальному режимі проходить процес старіння, знижується активність ДНК, що відповідає за виникнення раку. Старіння знижує швидкість ділення клітин, таким чином ризики утворення злоякісних тканин теж зменшуються.

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Вчені знайшли зв'язок між раком і старінням

Вчені знайшли зв'язок між раком і старінням

MedicalXpress

Мутації дійсно мають властивість накопичуватися з віком і є основною причиною розвитку пухлини, але старіння перешкоджає аномальному розростанню клітин.

Як писав OBOZREVATEL, після появи онкології у відомої актриси Анастасії Заворотнюк виникло припущення, що рак починається після омолодження стовбуровими клітинами.

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