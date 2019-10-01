Виникнення раку і старіння: вчені розвінчали популярний міф

Процеси старіння в організмі можуть перешкоджати виникненню і розвитку раку. Це обумовлено зв'язками генів.

Такий висновок зробили вчені Університету Ліверпуля в Британії, пише MedicalXpress. Вони вивчили тканини людини і виявили, що поширений міф про те, що в процесі старіння збільшуються ризики раку, не відповідає дійсності.

Виявилося, що у клітин, у яких у нормальному режимі проходить процес старіння, знижується активність ДНК, що відповідає за виникнення раку. Старіння знижує швидкість ділення клітин, таким чином ризики утворення злоякісних тканин теж зменшуються.

Вчені знайшли зв'язок між раком і старінням MedicalXpress

Мутації дійсно мають властивість накопичуватися з віком і є основною причиною розвитку пухлини, але старіння перешкоджає аномальному розростанню клітин.

Як писав OBOZREVATEL, після появи онкології у відомої актриси Анастасії Заворотнюк виникло припущення, що рак починається після омолодження стовбуровими клітинами.

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