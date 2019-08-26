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/ Онкологія

Викликають рак: стало відомо про небезпечні вітаміни

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Ракові пухлини, зокрема, в легких можуть викликати вітаміни групи В (В6, В9 або В12).

Про це заявив професор Інституту харчування при Університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн Мартін Смолліч, пише Die Zeit.

Автор статті провів низку досліджень, щоб довести, що багато вітамінів в надлишку викликають ракові пухлини. Він зазначив, що чим більше людина прагне до вживання цього вітаміну, тим вище у неї ризик розвитку захворювання.

Серед його генетичних аналізів були також виявлені люди, у яких було перевищено стан вітаміну В12. Саме ці люди були генетичними володарями раку легенів.

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Автор статті нагадав, що згідно з рекомендаціями суспільства харчування, дорослій людині необхідно в день вживати 4 мкг вітаміну В12, за даними Федерального інституту оцінки ризиків, людина повинна в день з'їдати близько 25 мкг цього вітаміну.

Він констатує, що в аптеках продається вітамін В12 з добовою дозою 1000 мкг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

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