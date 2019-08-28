Викликають рак: названо найнебезпечніші продукти харчування

Смажена на рослинній олії їжа може сприяти виникненню ракових захворювань. Це обумовлено тим, що такі продукти викликають поширення токсинів у крові.

До такого висновку дійшли вчені з Массачусетського університету в США, пише Eurek Alert. До проблем зі здоров'ям може привести будь-яка смажена їжа, наприклад, котлети, пиріжки та біляші.

Повністю відмовитися від цих страв потрібно людям, у яких уже є проблеми зі шлунком або кишечником.

"Така їжа, яка присутня в раціоні людей із запальними захворюваннями кишечника або раком товстої кишки, збільшує ймовірність, що захворювання стане агресивнішим", – пояснив один з авторів дослідження, професор Чжан Годун.

смажена їжа Eurek Alert

Як писав OBOZREVATEL, у Британії дві собаки допомогли діагностувати онкологічні захворювання у своїх власниць. Розпізнати їх тваринам вдалося за допомогою запаху.

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