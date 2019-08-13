Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Викликають метастази: вчені назвали схильних до особливо небезпечного виду раку

2.5т Читати матеріал російською

У людей, які є носієм рідкісної генної мутації RABL3, є підвищений ризик розвитку злоякісної пухлини підшлункової залози та інших типів раку.

Про це повідомили вчені з США, провівши ряд досліджень, передає MedicalXpress.

Фахівці визначили ген RABL3, який відноситься до сімейства RAS. Гени цієї групи виробляють білки, які пов'язані з клітинною мембраною і беруть участь у передачі сигналу, що приходить ззовні, всередину клітини. Збій в роботі даних клітин призводить до зростання тканин і метастазування.

Новини
Для діагностики і прогнозу раку: новий чутливий тест на ВПЛ

Американські дослідники вважають, що за наявності мутації RABL3 можна визначити особливо небезпечний і важковиліковний рак на ранній стадії.

Під час своєї роботи вчені вивчили сім'ї, чиї родичі страждали від раку підшлункової залози. Встановлено, що близько 10% випадків даний вид раку обумовлений спадковістю. Відомо, що одна з небезпечних мутацій зустрічається в гені BRCA2 і також викликає рак молочної залози і яєчників.

Онкологія

Онкологія

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зі Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Теги
лікування раку як лікувати рак онкологія рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини