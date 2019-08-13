Викликають метастази: вчені назвали схильних до особливо небезпечного виду раку

У людей, які є носієм рідкісної генної мутації RABL3, є підвищений ризик розвитку злоякісної пухлини підшлункової залози та інших типів раку.

Про це повідомили вчені з США, провівши ряд досліджень, передає MedicalXpress.

Фахівці визначили ген RABL3, який відноситься до сімейства RAS. Гени цієї групи виробляють білки, які пов'язані з клітинною мембраною і беруть участь у передачі сигналу, що приходить ззовні, всередину клітини. Збій в роботі даних клітин призводить до зростання тканин і метастазування.

Американські дослідники вважають, що за наявності мутації RABL3 можна визначити особливо небезпечний і важковиліковний рак на ранній стадії.

Під час своєї роботи вчені вивчили сім'ї, чиї родичі страждали від раку підшлункової залози. Встановлено, що близько 10% випадків даний вид раку обумовлений спадковістю. Відомо, що одна з небезпечних мутацій зустрічається в гені BRCA2 і також викликає рак молочної залози і яєчників.

Онкологія

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зі Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

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