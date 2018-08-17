Викликає рак: з'ясувалася небезпека їжі перед сном

Вживання їжі пізно ввечері, особливо перед сном, може привести до загострення хронічних захворювань, ожиріння, а також спровокувати рак.

До такого висновку прийшли дієтологи. За їхніми словами, люди часто їдять повноцінно вже після роботи, що і викликає негативний ефект, повідомляє РІА Новини.

Тривалі перерви між прийомами їжі, відзначають експерти, можуть привести до гострих захворювань або загострення хронічних: шлунково-кишкового тракту, виразкової, гастриту.

Крім того, переїдання у пізній час доби підвищує ризики виникнення метаболічних порушень, включаючи ожиріння, цукровий діабет і різні проблеми з ліпідним і вуглеводним обміном. До того ж надлишок жирної їжі ввечері і вночі призводить до порушення сну, відрижки, печії і появи відчуття тяжкості у животі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хімічні речовини, що містяться у капусті і броколі, підтримують роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і запобігають колоректальному ракові.